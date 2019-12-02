هجوم قطبي على المملكة نهاية الأسبوع

2019-12-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، انخفاضًا في درجات الحرارة يتراوح من ثلاث إلى خمس درجات، بدءًا من يوم غد الثلاثاء.

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وأوضح الحصيني، في تغريدة له عبر “تويتر” مساء اليوم الاثنين، أن البداية من الشمالية ثم الوسطى وشمالي المدينة المنورة والشرقية، كما توقع استمرار هذا الانخفاض حتى الخميس ثم من الجمعة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يتبعه هجوم قطبي وانخفاض قوي في الحرارة الأسبوع القادم، ويسبقه حالة ممطرة.

في وقت سابق، توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، غدًا، على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض وكذلك على مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كذلك توالي درجات الحرارة انخفاضها على شمال وغرب وأجزاء من وسط وشرق المملكة تصحب برياح نشطة مثيرة للغبار، كما يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة.

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