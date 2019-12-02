شكرا لقرائتكم الملك سلمان يتلقى تعازي عاهل #الأردن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-02 الملك سلمان يتلقى تعازي عاهل #الأردن في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز متابعات الخليج 365 - واس تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، برقية عزاء، من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -.

وأعرب جلالته باسمه وباسم شعب وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية عن أصدق التعازي والمواساة بهذا المصاب، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة والشعب السعودي جميل الصبر وحسن العزاء. شارك الخبر







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