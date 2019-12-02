حساب المواطن يستبق دفعة ديسمبر بتوضيح سبب اختلاف الدعم

2019-12-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد حساب متابعات الخليج 365 توضيح معايير الاستحقاق التي يتم بناء عليها تحديد قيمة الدعم.

وتلقت خدمة المستفيدين سؤالًا من مواطن قال فيه إنه يحصل على 300 ريال دعم ثابت كل شهر في حين أن إخوانه يحصل كل منهم على 415 ريالًا بالرغم من أنهم في نفس الظروف المعيشية والأسرية.

ورد حساب متابعات الخليج 365 بالقول: يصرف الدعم لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا، وللفرد المستقل بناءً على مجموع دخله ولمعرفة قيمة الاستحقاق، وبإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: (هنا).

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وكان حساب متابعات الخليج 365 قد أعلن في وقت سابق نتائج الأهلية في دورة دفع ديسمبر التي سيتم إيداعها يوم العاشر من الشهر الجاري.

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ 12.6 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.4 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 58.2 مليار ريال منها 405 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 26 استحقاق شهر يناير المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.



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