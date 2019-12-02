شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف: مداهمة شقة حولها مخالفون إلى مصنع لـ«خلطات المعسل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

داهمت الفرق الرقابية لبلدية غرب الطائف الفرعية، شقة سكنية حولها مخالفون إلى مستودع لتخزين المعسل والتبغ ومشتقاتهما بشكل مخالف، ودون الحصول على تراخيص نظامية.

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وكانت الفرق الرقابية مدعومة بالجهات الأمنية، قد رصدت تحركات من قبل عمالة تتوافد على الشقة بشكل مريب، حيث تقوم العمالة داخل الشقة بصنع خلطات التبع والمعسل، وتخزينها بكميات كبيرة في بيئة غير صحية وبطرق مخالفة، وتم ضبط ومصادرة محتويات الشقة وإحالة العمالة للجهات المختصة.

وبينت الأمانة أن بلدية غرب الطائف الفرعية أغلقت الموقع نهائياً، وأتلفت الكميات المصادرة نظراً لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومخالفتها للأنظمة والتعليمات.

وشملت المخالفات المضبوطة عدم وجود تراخيص لمزاولة النشاط، وافتقار الموقع للاشتراطات الصحية، إضافة إلى تدني مستوى النظافة، واستخدام مواد مجهولة المصدر وسوء الحفظ والتخزين.