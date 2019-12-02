«إنسومنيا السعودية» بعروض التزلج والرقص الحر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختتم مهرجان الألعاب الالكترونية «إنسومنيا السعودية» فعالياته والتي أقيمت ضمن فعاليات موسم الرياض بمنطقة «واجهة الرياض»، وسط حضور جماهيري تفاعل مع عروض المسرح التي قدمها الدي جيه العالمي الأمريكي «هيرو بست»، وعروض التزلج والرقص الحر.

وشهد اليوم الختامي للمهرجان إقامة نهائي البطولة الكبرى «تكن» والتي حصد فيها بطل العالم السعودي ساري الجفري جائزة المركز الأول، بالإضافة إلى نهائيات بطولات: «دوتا» و»رينبو سيكس» و»كاونتر سترايك» من الفئة الفردية، و»فورتنايت» و»أوفرواتش» و»فيفا» و»مروتال كومبات» و»ايبكس ليجنز».

ويعد مهرجان «إنسومنيا السعودية» أكبر مهرجان للألعاب الالكترونية في الشرق الأوسط، إذ أخذ الزوار في رحلة لن تنسى من التشويق والإثارة والمتعة، حيث يحتضن أفضل وأحدث الألعاب الالكترونية، بما في ذلك البطولات التنافسية، وآخر تقنيات الواقع الافتراضي والألعاب الجديدة، بالإضافة إلى حضور ضيوف عالميين، وفرق موسيقية، وألعاب الجوال، والطاولة، وألعاب Retro، وأزياء تقمص الشخصيات «كوسبلاي»، وفعاليات وجوائز كبرى.