90 % من توليد الكهرباء في الدول العربية يعتمد على البترول والغاز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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من المتوقع أن يستمر النمو في الطلب على الطاقة في الدول العربية التي تعتمد اعتمادا كاملا على البترول والغاز بنسبة تصل إلى 90%، بحسب الأمين العام المساعد رئيس القطاع الاقتصادي في جامعة الدول العربية السفير كمال حسن علي في كلمته خلال المنتدى العربي الخامس حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة البحر بالطاقة النووية، داعيا إلى الاهتمام بالبحث عن مصادر بديلة.

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وأكد السفير كمال حسن علي في كلمته خلال المنتدى - الذي افتتحه رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وشارك في جلسته الافتتاحية وزير الكهرباء المصري الدكتور محمد شاكر والمدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية الدكتور سالم حمادي، أن العالم يتجه اليوم إلى تنويع مصادر الطاقة، وخاصة الاستخدام السلمي للطاقة النووية لمواجهة الطلب على الكهرباء، خصوصا أن استهلاك الكهرباء والطلب عليها يشكل في الدولة العربية ثلاثة أضعاف الطلب على الكهرباء بالعالم.

وذكر أن الجامعة العربية تولي الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية اهتماما كبيرا، لافتا إلى أن الجامعة وضعت برنامجا عربيا مشتركا؛ لبحث ودراسة الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.

من جانبه أكد رئيس هيئة المحطات النووية بمصر الدكتور أمجد الوكيل أن المنتدى يدل على حرص المجتمع العربي على الاستخدام السلمي للبرنامج النووي، مشيرا إلى أن المنتدى يشارك فيه العديد من خبراء الطاقة النووية على المستوى العربي والعالمي لمتابعة البنية التحتية للمشروعات النووية، إضافة إلى مشاركة عدد من هيئة محطات نووية لمتابعة أحدث ما توصلت إليه المحطات النووية العالمية وتبادل الخبرات.