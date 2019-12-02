العثور على أسترالية بعد اختفاء 14 يوما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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عثر على امرأة على قيد الحياة بعد أسبوعين من اختفائها مع اثنتين من صديقاتها في منطقة نائية وسط أستراليا.
وقالت شرطة الإقليم الشمالي في بيان أمس إنه عثر على تمرا ماكبيت-رايلي في حالة جيدة بعد أن تجنبت الجفاف عبر غلي وشرب المياه الجوفية الموجودة في المنطقة.
وعثر على المرأة، 52 عاما، في حفرة مائية شرق منطقة بئر ستيوارت، جنوب أليس سبرينجز، أثناء عملية بحث جوية.
ولا تزال صديقتاها مفقودتين في المنطقة النائية الوعرة، حيث تصل درجات الحرارة إلى نحو 40 درجة مئوية. وقالت الشرطة إن عمليات البحث الجوية مستمرة في منطقة نائية جنوب أليس سبرينجز.
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