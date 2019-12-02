لقاء توعوي عن حقوق المرأة العدلية والشرعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم العمري، لدى افتتاح اللقاء التعريفي التثقيفي لتوعية المرأة بحقوقها العدلية والقانونية، الذي تنظمه الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة وتستضيفه إدارة تعليم تبوك، اهتمام المملكة بحقوق المرأة منذ عهد الملك المؤسس، رحمه الله، وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، حيث تؤكد رؤية السعودية 2030 على تمكين حقيقي للمرأة السعودية، وحصولها على كل حقوقها التي أقرها الدين الإسلامي.

بدورها أوضحت مديرة القسم النسائي بالإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة التعليم، الدكتورة عواطف العتيبي، أن المرأة حظيت منذ تأسيس المملكة باهتمام كبير تمثل بعدد من القرارات الملكية والأوامر السامية التي وفرت للمرأة دعما يمكنها من أداء أدوارها في عملية التنمية المستدامة، ويؤهلها ويتيح لها الفرصة لتكون شريكا فاعلا ومؤثرا في بناء الوطن، وشريكا مع أخيها الرجل في بناء الوطن، وليكون لها موقعها على خارطة الإنجازات الوطنية ضمن رؤية 2030.

وشمل اللقاء محاور عدة، إذ قدمت مديرة إدارة حقوق الإنسان بالإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة، شهد الشهراني، ورقة عمل بعنوان (حقوق المرأة العلمية)، فيما ناقشت الباحثة القانونية ريم التميمي موضوع حقوق وقضايا المرأة في المحاكم الشرعية. وتحدثت مديرة إدارة التخطيط الإعلامي بالوزارة حصة الزامل عن تمكين المرأة في المجتمع.