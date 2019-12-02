غسل الأسنان يقلل من خطورة الأزمات القلبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب ا - لندن

خلصت دراسة إلى أن غسل الأسنان بما لا يقل عن ثلاث مرات يوميا يمكن أن يقلل من فرصة الإصابة بأزمة قلبية بنسبة أكثر من 10%.

Advertisements

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الباحثين ربطوا بين غسل الأسنان والأزمة القلبية والرجفان الأذيني، وهى حالة تسبب عدم انتظام ضربات القلب.

وتوصلت الدراسة إلى أن غسل الأسنان بصورة متكررة يحد من عدد البكتيريا الموجودة بين الأسنان واللثة، مما يمنعها من الدخول إلى مجرى الدم.

ودرس العلماء في كوريا الجنوبية الصلة بين نظافة الفم ومشاكل القلب، حيث شملت الدراسة 161 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و79 عاما.