وظائف موسمية لخدمة ضيوف الرحمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة أعلن مشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، عن فتح باب التوظيف على فرص عمل لموسمي رمضان والحج المقبلين. ودعا مدير برنامج شباب مكة في خدمتك بمشروع تعظيم البلد الحرام سعود الرحيلي، الشباب المكي الراغبين في شغل هذه الوظائف الموسمية إلى التسجيل، مبينا أن الأنشطة تشمل خدمة الطائفين والتوعية بحق الطريق وإرشاد التائه داخل المسجد الحرام، وإرشاد التائه بالمنطقة المركزية، والتوعية بحق الطريق، والإسعافات الأولية، وتنظيم مواقف سيارات المعتمرين، ونشاط رعاية الحجاج المرضى المنومين.



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