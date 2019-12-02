كومان يؤكد بقاءه مع بايرن لفترة طويلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعرب المهاجم الفرنسي كينجسلي كومان، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، عن اعتقاده بأن مستقبله لا يزال مع النادي البافاري.
وفي مقابلة مع مجلة النادي «51»، قال كومان» أنا متأكد من أنني سأستمر لفترة طويلة في بايرن، فالمدينة رائعة والنادي ممتاز ونحن نحرز بطولات، والشيء الوحيد الذي ينقصنا فقط هو بطولة دوري الأبطال».
وأضاف كومان المرتبط مع بايرن بعقد يستمر حتى نهاية يونيو 2023» أنا لن أغير شيئا في مسيرتي الاحترافية حتى إشعار آخر».
وفي حال استمرار كومان (23 عاما) مع بايرن حتى نهاية العقد الحالي، سيكون قد أمضى 8 أعوام بين صفوف النادي البافاري.
وفي إشارة إلى فترة احتراف مواطنه فرانك ريبري في بايرن، والتي استمرت لمدة 12 عاما، قال لاعب المنتخب الفرنسي «بطبيعة الحال أستطيع أن أتصور استمراري مع بايرن لمدة 12 عاما مثل فرانك».
وقال كومان، الذي ينحدر من جزر جوادلوب الفرنسية التابعة لإدارة أعالي البحار، إن عائلته تشعر «براحة كبيرة» في ميونخ، وتابع «نادي بايرن ومدينة ميونخ أصبحا جزءا مهما من حياتي».
وكان كومان قد تغيب لفترتين عن بايرن بسبب الإصابة بتمزق في أحد أربطة المفاصل، الأمر الذي أثار مخاوفه حيال استعادة كامل لياقته مرة أخرى.
واختتم تصريحاته قائلا «وحتى اليوم لدي شعور بأن ثمة شيئا ما ينقصني، وبأنني لا أزال بحاجة إلى أن أواصل رفع مستواي، لكن اليقين بمعاودة اللعب قد عاد مرة أخرى كاملا».
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