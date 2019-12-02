مباريات الدوري الإنجليزي مجانا في ديسمبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لندن

قررت شركة أمازون بث عدد من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالمجان خلال ديسمبر الحالي، لتكون هذه هي المرة الأولى التي تبث فيها مباريات من المسابقة بالمجان منذ 27 عاما.

وسوف تبث أمازون 20 مباراة من الدوري الإنجليزي مباشرة، اعتبارا من اليوم، حيث تنطلق منافسات المرحلة الـ15، وتكسر بذلك احتكار شبكتي سكاي وبي تي سبورتس.

وتبث أمازون عبر خدمة (أمازون برايم) الموسيقى والفيديوهات، نظير اشتراك يبلغ99ر7 جنيهات إسترلينية شهريا (30ر10 دولارات أمريكية) ، كما تقدم أيضا خدمات التوصيل المجاني للمشتريات.

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وستطلق الشركة بثا تجريبيا يتيح لمتابعي الدوري الإنجليزي مشاهدة المباريات مجانا لمدة 30 يوما.

وسوف يتم بث 5 مباريات للمشاهدة في توقيت واحد في الرابع من ديسمبر الحالي، بينما سيكون هناك 6 مباريات في نفس الوقت في 26 من الشهر ذاته.

وكانت شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية قد دفعت مبلغ 58ر3 مليارات جنيه إسترليني لشراء بث 128 مباراة بالدوري الإنجليزي بين عامي 2019 و2022 ، في حين دفعت شبكة «بي تي» 885 مليون جنيه إسترليني.

ومن المتوقع أن تقدم أمازون عرضا في المزاد المقبل على حقوق المسابقة، وهذا يعتمد كثيرا على الطريقة التي ستسير عليها تجربة ديسمبر الحالي، وستكون جودة البث عاملا حاسما لنجاحها.