«العربية» لغة رسمية باجتماعات دولي المبارزة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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شارك رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان والمدير التنفيذي للاتحاد عبدالله السنيد في اجتماع الجمعية العمومية (الكونجرس) للاتحاد الدولي للمبارزة، الذي عقد في مدينة لوزان السويسرية، برئاسة رئيس الاتحاد الدولي للمبارزة اليشير عثمانوف، بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، و138 عضوا في الجمعية.
واعتمد خلال الاجتماع إدراج اللغة العربية لغة رسمية في اجتماعات الاتحاد الدولي، بعد طلب من الاتحاد العربي للمبارزة برئاسة سلطان القاسمي.
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