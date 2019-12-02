2.5 مليون دولار ينتظرها غلطة سراي من الاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عمر أمانات - جدة

بدأت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تحركاتها لتأمين مبلغ مليونين ونصف المليون دولار لتحويلها كحد أقصى في 24 ديسمبر الحالي لنادي غلطة سراي التركي كدفعة ثانية من قيمة انتقال اللاعب غاري رودريغيز، حيث كانت الدفعة الأولى قد أرسلت في يونيو الماضي بذات القيمة، وذلك لتتجنب الغرامة المالية التي تم الاتفاق عليها حين إبرام العقد بين الطرفين في يناير الماضي.

وتتقاسم الإدارة الاتحادية حاليا مع نظيرتها بنادي فناربخشة قيمة رواتب اللاعب خلال الموسم الحالي والمقبل بعد أن أعارته إلى النادي التركي في الصيف الماضي لمدة موسمين برغبة من الجهاز الفني آنذاك بقيادة التشيلي لويس سييرا.

من جهة ثانية، قطعت إدارة الاتحاد العقوبة الانضباطية للمحترف المغربي مروان داكوستا والتي اقتضت أن يتدرب بصورة انفرادية حتى الأربعاء بسبب مشادته الكلامية مع رئيس النادي. ووسط حضور المسؤول السابق لصفقات نادي الاتحاد في التسعينات الميلادية الفريق متقاعد أسعد عبدالكريم الفريح جرى الصلح بين اللاعب والحائلي.