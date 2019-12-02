الكونجرس الآسيوي للطب الرياضي بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة تستضيف من 13 - 15 ديسمبر الحالي، كونجرس الاتحاد الآسيوي للطب الرياضي في نسخته الـ17 بمشاركة أكثر من 100 محاضر دولي وسعودي يمثلون أكثر من 20 دولة عالمية تحت إشراف الاتحاد السعودي للطب الرياضي. ويستهدف الكونجرس الذي يضم 26 جلسة و8 ورش العاملين في عدد من التخصصات الطبية والعلمية والطلاب وغيرهم. وسيتناول الكونجرس عددا من المحاور أبرزها تأهيل الإصابات الرياضية، والرقابة على المنشطات، وتطوير الأداء الرياضي، والفئات الخاصة بالطب الرياضي.



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