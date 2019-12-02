10 قتلى في قصف جوي بريف إدلب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 10 أشخاص في قصف جوي نفذته طائرات النظام الحربية على مدينة معرة النعمان بالقطاع الجنوبي من ريف إدلب.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له، إن القصف استهدف سوقا شعبية في المدينة، مشيرا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى.

ووفق المرصد، يرتفع عدد من قتلوا منذ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة «خفض التصعيد» في 30 أبريل الماضي، وحتى أمس إلى 4771 شخصا، بينهم 1220 مدنيا، بينهم 305 أطفال و220 مواطنة ممن قتلتهم طائرات النظام والضامن الروسي.