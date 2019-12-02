اتفاقية للتوعية بحقوق وواجبات المرضى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عنيزة

وقع محافظ عنيزة رئيس مجلس إدارة لجنة أصدقاء المرضى بالمحافظة عبدالرحمن السليم، مذكرة تفاهم مع أحد مراكز الاستشارات التعليمية والتربوية بالمحافظة، بهدف خدمة المرضى والوقوف معهم، وتوعية المرضى والإجابة عن تساؤلاتهم الشرعية في طهارتهم وعبادتهم وما يعرض لهم، وتوعية المجتمع في حقوق المرضى ونشر ثقافة التراحم والتكافل والتعاون بين أفراده، ورفع مستوى العاملين والمتعاونين مع اللجنة وتقديم الدورات المناسبة لنشاطهم، وإقامة اللقاءات العلمية والتربوية للعاملين في اللجنة، إلى جانب تقديم الاستشارات لمنسوبيها في المجالات الشرعية والنفسية ذات العلاقة من قبل المختصين.

Advertisements

كما تضمنت الاتفاقية إتاحة مرافق وتجهيزات اللجنة لصالح برامج وخدمات واحتياجات المركز، وتقديم المعلومات والإحصاءات التي يحتاجها المركز، مع تقديم الدعم والاستشارة لمركز المشير في إعداد وتنفيذ الخطط والمشاريع ذات العلاقة بطبيعة عمل اللجنة، إضافة إلى إتاحة الكفاءات والكوادر المتميزة في اللجنة من المتخصصين للمشاركة في إعداد وتقديم خدمات وبرامج ومشاريع المركز، وتقديم الدعم والاستشارة والتعاون من قبل المتخصصين في اللجنة للمركز فيما يتعلق بمعالجة الأوضاع الصحية والنفسية والاجتماعية للمرضى، وتسهيل

مشاركة المركز في برامج ومشاريع اللجنة ذات العلاقة بطبيعة عمل المركز.

كما يجري عمل تقرير سنوي عن الجهود والخدمات والإسهامات التي تم إنجازها من خلال هذه الشراكة.