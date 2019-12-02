الشاعر: قدر الدول العظمى دائما أن يناطحها الأقزام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قدمت الإعلامية البحرينية سوسن الشاعر الشكر لكل سعودي قدم مساعدة للبحرين خلال أزماتها، مؤكدة أن البحرين لن تنسى هذا الفضل.

واستعرضت الشاعر خلال جلسة بعنوان «أدوات الحملات الإعلامية العابرة للحدود» ضمن منتدى الإعلام السعودي، أهمية الحملات الإعلامية في الفضاء الإعلامي والاتصالي المعاصر، لافتة إلى ما تمتلكه تلك الحملات من مصادر ووسائل مكنتها من عبور الحدود لإحداث التأثير، مشيرة إلى أهمية ومخاطر الحملات الإعلامية، والمسؤولية الأخلاقية والقانونية لتلك الحملات.

وبينت أن قدر الدول الكبرى والعظمى دائما أن يناطحها الأقزام ومحاولة الطعن والتقليل مما تقدمه، مشددة على أن السعودية حملت مسؤوليتها بكل حب وأمانة، وأعطت للأمتين العربية والإسلامية الكثير، قائلة «السعودية ستبقى فوق هام السحب رغم كل حاقد وحاسد».

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وتطرقت الشاعر في جلستها إلى الحملات العابرة التي تعرضت لها السعودية والبحرين، قائلة «تعرضت السعودية والبحرين وغيرهما من الدول إلى استهداف وحملات إعلامية تفاجأ بها الجميع، واكتشف لاحقا أن وراء هذه الحملات خطة لإيجاد شرق أوسط جديد».

وأضافت «لذلك يجب ألا نتفاجأ من هذه التغيرات والحملات على بعض الدول، لأن كل ما يحدث هو عبارة عن مشروع يتم التخطيط له، وأدواتهم معلنة، واستخدموا فيها قوى ناعمة ومنظمات وشركات عابرة للحدود، من أجل تنفيذ مخططاتهم».

وكشفت أن هناك شخصيات تدار الحملات بأسمائها من أجل تشويه سمعة بلدانهم، وضربت مثالا على ذلك الفتاة ذهبت إلى بريطانيا وشنت من أجلها حملة دولية، ولاحقا صدر قرار دولي ضد الدولة التي شنت الحملة عليها.

واختتمت جلستها بالتأكيد على أهمية القوى الناعمة خلال الفترة القادمة للضغط على صناع القرار، مبينة أن كل حملة كانت ضد السعودية لحقها تحرك في أمريكا ومن ثم مشروع لعقوبات أو عزلة اقتصادية، وهو ما حدث مع البحرين.

يذكر أن منتدى الإعلام السعودي يتضمن 50 جلسة تعقد على مدى يومين، وهو يعد الحدث الإعلامي الأضخم من نوعه في المنطقة.