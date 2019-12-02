بدر بن سلطان يبحث سير خطوات التحول الرقمي في إمارة مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

بحث نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان بن عبدالعزيز خلال ترؤسه اجتماعا في مقر الإمارة بجدة أمس، سير خطوات التحول الرقمي في إمارة المنطقة.

Advertisements

واستعرضت خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية للتحول الرقمي بإمارة المنطقة، ما يحقق التسهيل على المواطنين والمقيمين والزوار، إلى جانب استعراض خطوات تطبيق الحكومة الالكترونية وصولا لضمان جودة وأداء الخدمة المقدمة، إضافة إلى تفعيل واستثمار التقنية لتطوير الأداء والرقابة.

كما استقبل الأمير بدر بن سلطان أمس، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري.

واستمع إلى شرح عن خطط الهيئة المستقبلية، وتطورات الأعمال في مطارات المنطقة، إلى جانب عرض أعمال قطاع الحج والعمرة الذي استحدثته الهيئة لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن والارتقاء بها، وفقا لرؤية المملكة 2030.