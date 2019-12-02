سلامة النقل المدرسي تبدأ من الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بهدف نشر التوعية بإجراءات الأمن والسلامة عند استخدام الحافلة المدرسية، والتعريف بخدمة النقل المدرسي، من خلال توظيف منهج التعليم، بدأت قافلة «رحلة السلامة» في النقل المدرسي أمس من الرياض.

وشهدت متوسطة «ابن الحاجب» بداية انطلاق القافلة مستهدفة 5 مناطق بالمملكة حيث جرى تدريب الطلبة بحضور مسؤولي وزارة التعليم وإدارة المرور وشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، على أهم إجراءات الأمن والسلامة عبر الوسائل التجريبية ومن خلال برامج الترفيه التي حاكت عملية حفظ السلامة قبل وأثناء وبعد الرحلة المدرسية. وأكد مدير عام تعليم منطقة الرياض حمد الوهيبي أن الجهود التي تبذلها الوزارة في الرقي بخدمات النقل المدرسي أثمرت عن انطلاق قافلة رحلة السلامة في الرياض وأربع مناطق أخرى بالمملكة.

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة للنقل المدرسي والرقي بجودته.