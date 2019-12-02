إزالة مخطط عشوائي بشميسي مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استعادت بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة والجهات المختصة مخططا عشوائيا بمنطقة الشميسي غرب مكة المكرمة، بعد أن حاول مخالفون الاستيلاء عليه بوضع اليد وإقامة منشآت وإحداثات متنوعة، دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص نظامية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس عمر المالكي أن المخطط الذي أزيل احتوى على 53 قطعة أرض مسورة بارتفاع مترين، إضافة إلى منزلين أحدهما مسلح والآخر مسقوف بالحديد، مشيرا إلى أنه رصدت 5 أراض مسورة بمساحات مختلفة وتمت إزالتها كليا بمشاركة الجهات الأمنية المختصة.