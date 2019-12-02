«من أجلك».. مبادرة لتدريب 25% من النزيلات السعوديات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

في خطوة تستهدف تدريب نحو 25% من إجمالي عدد النزيلات السعوديات على مدى يومين متتاليين في مجال صناعة المستقبل والتعامل مع الضغوط ومواجهتها، أطلقت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة بإدارة سجن النساء بالعاصمة المقدسة، أمس فعاليات مبادرة «من أجلك» بالتعاون مع جامعة أم القرى.

Advertisements

وقالت مديرة سجن النساء، ندى الحازمي، إن الدورة الأولى تحت عنوان «أبدعي لصناعة مستقبلك»، وتتضمن فهم الذات وتقديرها والمعرفة والإدراك واتخاذ القرار، إضافة للسلام الداخلي والحصانة النفسية والفكرية، واستثمار الذات في المستقبل، مشيرة إلى أن الدورة الثانية جاءت بعنوان «تخلص من الضغوط وعش سعيدا»، وتشمل مواجهة الضغوط النفسية، وطرق التخلص منها، والبحث عن السعادة، واختتمت بجلسة حوار مفتوح مع النزيلات. وأوضحت أن للمبادرة أكثر من 28 هدفا، وتأتي تفعيلا لمبدأ الشراكة بين مديرية السجون بالمنطقة وجامعة أم القرى.

واختتمت المبادرة بتكريم المشاركات على تنفيذها وإعدادها والقائمات عليها، وتكريم المميزات من نزيلات السجن.

من أهداف المبادرة: