وزير الخارجية يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، اليوم الاثنين، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني؛ أعلن أمس الأحد، أن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سيعقدون اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في مدينة الرياض، يوم الثلاثاء 10 ديسمبر2019م، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وقال الزياني: «إن المجلس الوزاري سيعقد اجتماعه التحضيري للقمة الخليجية في مقر الأمانة العامة في مدينة الرياض يوم الاثنين 9 ديسمبر 2019».
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