تعميم إلحاقي من «التعليم» حول نقل المعلمين والمعلمات من ذوي الظروف الخاصة

كشفت مصادر «عاجل»، عن أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا إلحاقيًا لضوابط نقل المعلمين والمعلمات من ذوي الظروف الخاصة.
وقالت مصادر «عاجل»، إن تعميم التعليم بشأن ضوابط نقل المعلمين والمعلمات من ذوي الظروف الخاصة، جاء تجاوبًا مع استفسارات من إدارات التعليم والمحافظات.
وأشارت، إلى أن التقديم يبدأ على برنامج عين لخدمات العلم، اعتبارًا من تاريخ 29/2/1441 إلى نهاية العام الدراسي.
وأوضحت، أن التقديم يبدأ على خدمة تمديد الندب في برنامج عين لخدمات العلم؛ بدءًا من 4/4 إلى 5/7 للفترة الأولى، فيما تبدأ الفترة الثانية من 9/3 إلى 10/19.
وأكَّد تعميم «التعليم»، أنه سينظر في حالتي الطلاق ووفاة الزوج اللتين وقعتا بعد المباشرة في التعليم، موجهًا قبول من نقلهم إلى المدارس حسب الاحتياج والموازنة داخل القطاع الموجَّه إليه.
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