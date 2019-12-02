«الصخري»: انخفاض مرتقب في درجات الحرارة على مناطق عدة

أكَّد الباحث في الأحوال الجوية أبوعبد الرحمن الحربش الصخري، اليوم الاثنين، انخفاض درجات الحرارة الليلة وخلال اليومين القادمين بعدد من المناطق.

وقال الصخري، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إن هبوب رياح شمالية باردة وخفيفة السرعة؛ يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة قليلًا الليلة وخلال اليومين القادمين في مناطق شمال ووسط المملكة»، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة ترتفع قليلًا يومي الخميس والجمعة، ثم تبدأ موجة برد متوسطة الشدة من يوم السبت القادم ولعدة أيام.

وكان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، كشف خصائص مواسم المربعانية الثلاثة، والتي تبدأ أول أيامها غدًا الثلاثاء، وهي ثلاث أنواء، وكل نجم منها مدته 13 يومًا.

وأشار الزعاق إلى أن النجم الأول من المربعانية يكون معتدل الأجواء وفيه يبدأ الناس بالأكلات الشعبية الشتوية، أما النجم الثاني فهو بداية هبوب الرياح الشمالية الباردة، وفيه يرتدي الناس الملابس الشتوية، والنجم الثالث والأخير من المربعانية هو بداية هبوب الرياح الجنوبية الباردة «مبكية الحصني» والحصني هو الثعلب.