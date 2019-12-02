فيديو يوثق مبادرة فتاتين بإنقاذ شاب قبل وصول إسعاف حائل

أنقذت فتاتان شابًّا، اليوم الاثنين، عقب تعرضه لحادث بمنطقة حائل، وجاء تدخل الفتاتين قبل وصول الفرق الإسعافية؛ حيث تدخلتا على الفور لإجراء الإسعافات الأوّلية للشاب المصاب في الحادث، في مشهد إنساني لاقى استحسانًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو يوثق التدخل الإنساني للفتاتين، وقال المغرد عناد العتيبي عبر حسابه بـ «تويتر»، «إن الفتاتين هما طالبتان بالأقسام الطبية بجامعة حائل؛ حيث أنقذتا حياة شابٍّ تعرَّض لحادث مروري قرب منزلهما؛ لمعرفتهم بالإسعافات الأولية».

وأشار إلى أن مقطع فيديو تم تصويره من أحد المحال المجاورة، وأن مدير الجامعة وجّه بتكريمهما بما يليق بعملهما البطولي.

وطالب مغرِّدو مواقع التواصل الاجتماعي بتكريم الفتاتين جراء عملهما الإنساني وشجاعتهما؛ حيث أسرعتا لموقع الحادث، واعتبروهما من «النماذج التي يفخر بها الوطن.