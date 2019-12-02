أمير الكويت يعزي خادم الحرمين في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز.

وسأل أمير دولة الكويت الله تعالى، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، برقيتي عزاء مماثلتين من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، والشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء، أعربا فيهما عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما في وفاة المغفور له بإذن الله، سائلين الله العليَّ القدير أن يتغمَّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.