بـ«استبيان».. وزارة العمل توجه «تحديات عمل المرأة بالقطاع الخاص»

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثلة في الإدارة العامة للإحصاءات والدراسات العمالية بوكالة السياسات، استبيانًا يستهدف التأكيد على تبني السياسة الوطنية للمساواة في التشغيل والمهن بالمملكة.
وأضافت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أن الاستبيان يستهدف استطلاع رأي المجتمع والمعنيين، بشأن تحديات عمل المرأة في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن نتائج الاستطلاع ستتم دراستها بشكل علمي وبسرية تامة لغرض الدراسة فقط.
وعرفت الوزارة، خلال الاستبيان، «التمييز»، على أنه تفرقة في المعاملة بشكل سلبي أو تقليص الفرص المتاحة لفرد أو مجموعة علي أساس الجنس أو اللون أو السن أو الديانة أو العرق أو الجنسية، وهو ما يشمل -مثلًا- الامتناع عن التوظيف أو دفع راتب أقل أو الحرمان من الترقية أو الحرمان من بعض أو كل المميزات العينية للوظيفة.
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