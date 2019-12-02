الخدمة المدنية: خطوة مشروطة لظهور «نقاط الأقدمية» لمرشحي الوظائف

أوضحت وزارة الخدمة المدنية، أن نقاط الأقدمية لا تظهر إلا عند الدخول على المفاضلات وإعلان أسماء المرشحين للوظائف.

جاء ذلك ردًا من الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على استفسار من إحدى المتابعات، بشأن وجود مشكلة بخصوص نقاط الأقدمية بجداره؛ حيث تبين أنه محسوب لها نقطتين فقط رغم أنها متخرجة منذ سبع سنوات».

وقالت الوزارة: إن النقاط (الأقدمية) لا تظهر إلا عند الدخول على المفاضلات وإعلان أسماء المرشحين، ويمكن لمن لديه مشكلة مماثلة الدخول على صفحته الشخصية بجدارة والاطلاع على نتائج المفاضلة

يذكر أن منظومة التوظيف الإلكتروني التابعة لوزارة الخدمة المدنية «جدارة»، يتقدم عليها الحاصلون على مؤهل البكالوريوس، بينما يشمل نظام «ساعد» الوظائف المساندة ووظائف المستخدمين وبند الأجور.