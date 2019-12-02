أمر ملكي بترقية وتعيين 176 قاضيًا في وزارة العدل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًّا بترقية وتعيين 176 قاضيًا في وزارة العدل.

وأوضح وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من الملك بالقضاء.

وجدَّد الصمعاني التأكيد على حرص خادم الحرمين الشريفين بمرفق القضاء، سائلًا المولى عز وجل أن يوفق القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر.