16 عضوا
أوضحت الجمعية أن كل مجلس مركز حي يشكل من 16 عضوا، 8 منهم بالانتخابات، و3 يعينوا من قبل أمين عام الجمعية بالفرع، فيما سيكون البقية من الأعضاء ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة من التعليم والصحة وأمانة المحافظة والشرطة وعمدة الحي. وأكدت الجمعية على أهمية المشاركة في الانتخابات المقبلة، وذكرت أنه يتمتع كل مواطن ومقيم بحق الانتخاب، شريطة ألا يقل عمره في موعد الاقتراع عن 18 عامًا هجرية، وأن يكون مقيمًا في الحي الذي يباشر فيه الانتخاب، وألا يكون قدر صدر بحقه حكمًا نهائيًا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولم يرد له الاعتبار.
21 سنة هجرية
تشير المادة الرابعة من دليل لائحة الانتخابات لترشيح أعضاء مجالس مراكز الأحياء بتمتع كل مواطن ومواطنة بالترشح، شريطة ألا يقل عمره في موعد الاقتراع عن 21 سنة هجرية، وأن يكون مقيمًا في الحي الذي يباشر فيه الانتخاب، وأن يوقع على وثيقة التزام العضوية بمجلس الحي، وتعبئة استمارة العضوية مرفق بها صورة الهوية والسيرة الذاتية والعنوان الوطني. الجدير بالذكر، فإن جمعية مراكز الأحياء تهدف إلى تحقيق التواصل الاجتماعي وتقوية العلاقات الأخوية بين أفراد الحي وتوظيف طاقاتهم بما يعود بالنفع للفرد والمجتمع، وتعتمد في تحقيق أهدافها على إنشاء مقرات متكاملة في الأحياء تكون بمثابة مراكز اجتماعية ورياضية وثقافية عالية المستوى، وتعتمد مبدأ المشاركة الفعَّالة لسكان الحي في تنظيم وإدارة تلك المراكز.
تعرَّف على خريطة طريق انتخابات مجالس مراكز الأحياء ومن يحق له الاقتراع
يحق للمواطنين والمقيمين
ألا يقل عمر المنتخب في موعد الاقتراع عن 18 عامًا هجرية
أن يكون مقيمًا في الحي الذي يباشر فيه الانتخاب
ألا يكون قدر صدر بحقه حكمًا نهائيًا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
من يحق له الترشح
الترشح للسعوديين فقط
لا يقل عمر المرشح في موعد الاقتراع عن 21 سنة هجرية
أن يكون مقيمًا في الحي الذي يباشر فيه الانتخاب
يوقع على وثيقة التزام العضوية بمجلس الحي - تعبئة استمارة العضوية مرفق بها صورة الهوية والسيرة الذاتية
كانت هذه تفاصيل خبر 176 لقاء لتحفيز أهالي مكة للمشاركة بانتخابات مجالس مراكز الأحياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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