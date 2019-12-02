أمير القصيم يرأس اجتماع لجنة جائزة المحافظة على البيئة وإنمائها

رأس أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل في قاعة الاجتماعات بالإمارة، اجتماع لجنة فرع جائزة المحافظة على البيئة وإنمائها التابعة لجائزة القصيم للتميز والإبداع، بحضور نائبه الأمير فهد بن تركي بن فيصل، وكيل إمارة المنطقة عبدالرحمن الوزان، وأمين المنطقة رئيس لجنة فرع الجائزة محمد المجلي، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم عضو اللجنة سلمان الصوينع، والأمين العام للجائزة الدكتور تركي المخلفي، وعدد من أعضاء اللجنة ومنسوبي الأمانة العامة. وفي مستهل الاجتماع ناقش الأعمال والترشيحات التي تلقتها اللجنة في مجال المحافظة على البيئة وإنمائها، كما اطلع على أبرز مبررات الترشيح بعد أن تم تحكيمها من قبل محكمين مختصين من مستشارين الأمانة العامة في هذا المجال وفق ما يقره نظام ومعايير الجائزة. وأوضح أمين عام الجائزة تركي المخلفي أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات التي تهدف إلى تطوير الجائزة وآليات العمل بها، وكذلك مناقشة أبرز المقترحات المتعلقة بتعديل نصوص بعض بنود نظام ولوائح الجائزة، وذلك تحقيقاً لتطلعات الأمير فيصل بن مشعل وتوجيهاته الدائمة بضرورة التطوير المستمر للجائزة وتحقيق أهدافها الرئيسية والمحافظة عليها من خلال تشجيع العمل التطوعي، متمنياً للقائمين عليها كل التوفيق والنجاح لتحقيق أهدافها المرجوة من إقامتها.



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