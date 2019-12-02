توسيع مسطحات أبها الخضراء بأكثر من 200 ألف م2

أنجزت أمانة منطقة عسير أكثر من 212 ألف م2 من المسطحات الخضراء داخل الأحياء ومداخل مدينة أبها، وذلك ضمن جهود الأمانة لتأهيل حدائق الأحياء بهدف تحويلها إلى حدائق نموذجية متكاملة الخدمات تلبية لحاجة الأهالي والزوار، وتحسين المشهد الحضري في أبها. وأكد أمين منطقة عسير وليد الحميدي أن الحدائق والمتنزهات العامة تساعد بالمحافظة على النباتات والأشجار المحلية التي تمثل إرثا وطنيا مهما. منبها إلى أن الأمانة تحرص على تطوير وزيادة الرقعة الخضراء، وتوفير فرص التنزه والترويح الطبيعية للسكان والزوار، وذلك من خلال دراسات تطويرية شاملة للحدائق والمتنزهات البرية، والتي سيتم تنفيذها وفق الأولوية والاعتمادات والمخصصات، بما يسهم في الاستفادة المثلى من هذه المواقع التي تجذب الأهالي والزوار على مدار العام.

وأوضح أن الأمانة تسعى إلى زيادة الرقعة الزراعية الخضراء، وتحسين المشهد الحضري، والتي تأتي ضمن أعمال مبادرة «تشجير مدينة أبها».