أمير القصيم يرأس اجتماع لجنة جائزة المحافظة على البيئة وإنمائها

ختم الملتقى التنسيقي لمجالس شباب مناطق المملكة، والذي ينظمه مجلس شباب منطقة الباحة، اليومين الأول والثاني من فعالياته، بإقامة كثير من ورش العمل والجلسات الحوارية، في حين قدّمت كثير من الجلسات التشاورية للخروج بعدد من التوصيات التي تهدف إلى تحقيق أهداف المجالس التنموية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030.

وشهد الملتقى ورشة عمل بعنوان «نحو نموذج مستدام لتمكين الشباب دروس مستفادة»، قدمها مدير جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى حسن الأنصاري، إذ تطرق إلى الواقع الراهن لتمكين الشباب، ممثلا في مناهج دراسية معتمدة على المدرس، وبيئات تدريسية وانحسار الجامعات في أهدافها التقليدية، إضافة إلى ضعف الشركات وغياب المفاهيم المعاصرة وضعف توطين النماذج التعليمية، وغياب القدرات العالمية العشر للتعلم مدى الحياة.

وأكد رئيس مجلس شباب منطقة الباحة حازم خالد ظهران، أن الملتقى هدف إلى تبادل الخبرات بين مجالس شباب المناطق لتحقيق أهداف المجالس التنموية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، والاطلاع على التحديات التي تواجه مجالس شباب المناطق وكيفية تجاوزها، وتعزيز التكامل بين مجالس شباب المناطق، إضافة إلى تفعيل دور مجالس شباب المناطق في خدمة تنمية مناطقهم، وإيجاد منصات تفاعلية للشباب للتعرف على آرائهم وقضاياهم وتطلعاتهم، ومنبر لإيصال أفكارهم واقتراحاتهم وزيادة التنسيق بين لجان ومجلس شباب المنطقة الواحدة.