26 خريجا في الدفعة الأولى من برنامج البورد السعودي لطب الأسرة في الأحساء

مع فرحة تخريج أول دفعة لطب الأسرة البورد السعودي بمحافظة الأحساء، زف مركز الدراسات العليا لطب الأسرة بالأحساء 26 خريجة وخريجة، وهي أول دفعات الخريجين في المركز، وذلك أمس بنسبة نجاح 95%، وتشمل الدراسات العليا في البورد السعودي لطب الأسرة، وذلك بحضور ورعاية مدير الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء عبدالحميد العمير، وحضور المشرف العام على مراكز الدراسات العليا لطب الأسرة بوزارة الصحة الدكتورة بسمة الخضير، ومدير مركز الدراسات العليا لطب الأسرة بالأحساء فيصل الحداد، وعدد من المسؤولين بصحة الأحساء والمحافظة، وذلك في القاعة الكبرى بمستشفى الصحة النفسية.

وعبر عدد من الطلاب الخريجين بفرحتهم بهذا الاحتفال، والذي يمثل ثمرة نجاحهم وهم أول دفعة لبرنامج البورد السعودي في طب الأسرة في الأحساء.

أسماء الخريجين

ابتهال عبدالرؤوف المرزوق، حيدر علي العبيدان، عبدالهادي العبدالعزيز، سكنة طاهر الحداد - فاطمة علي الخرس، زهراء محمد العباد، هدى إبراهيم السبيعي، موسى جعفر الشبيب، خلود عباس بوخمسين، ميثم نجم السرحان، محمد راضي المطاوعة، فاطمة مهدي السماعيل، فاطمة جواد الشهاب، مصطفى حبيب الهديبي، صادق أحمد العلي، فاطمة محمد العبد، زينب محمد الجبران، عليا محسن الهاشم، فاطمة محمد الدخلان، عقيلة رضوان الخليفة، موسى محمد الجاسم، حسن محمد الحداد، آمنة أحمد الأقنم، عبدالله جاسم القويضي، أشرف حسن الرمضان.