26 خريجا في الدفعة الأولى من برنامج البورد السعودي لطب الأسرة في الأحساء

وعبر عدد من الطلاب الخريجين بفرحتهم بهذا الاحتفال، والذي يمثل ثمرة نجاحهم وهم أول دفعة لبرنامج البورد السعودي في طب الأسرة في الأحساء.
أسماء الخريجين
ابتهال عبدالرؤوف المرزوق، حيدر علي العبيدان، عبدالهادي العبدالعزيز، سكنة طاهر الحداد - فاطمة علي الخرس، زهراء محمد العباد، هدى إبراهيم السبيعي، موسى جعفر الشبيب، خلود عباس بوخمسين، ميثم نجم السرحان، محمد راضي المطاوعة، فاطمة مهدي السماعيل، فاطمة جواد الشهاب، مصطفى حبيب الهديبي، صادق أحمد العلي، فاطمة محمد العبد، زينب محمد الجبران، عليا محسن الهاشم، فاطمة محمد الدخلان، عقيلة رضوان الخليفة، موسى محمد الجاسم، حسن محمد الحداد، آمنة أحمد الأقنم، عبدالله جاسم القويضي، أشرف حسن الرمضان.
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