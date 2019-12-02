وقد اعرب رئيس المجلس عن سعادته بنجاح الفعاليات والحضور الكبير من جانب العائلات السعودية، والانطباع الإيجابي من الجماهير عن الفعاليات، كما قدّم المنيع شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة على توجيهاته بإقامة هذا المهرجان، وقد تم الرفع لسموه بإقامة مهرجان الوشم المفتوح كل عام بالشراكة مع الهيئة العامة للرياضة.
كما قدم المنيع شكره لرئيس اللجنة المنظمة للمهرجان المهندس طارق عثمان القصبي، ورئيس بلدية القصب الأستاذ دغيشم فهد الدغيشم، وجميع منسوبي البلدية.
والشكر موصول لأصحاب الأيادي البيضاء داعمي المهرجان، والراعي الرسمي للمهرجان شركة القصبي للمقاولات، والراعي الألماسي للمهرجان مجموعة الحميضي للساعات، والرعاة المشاركين:
رجل الأعمال فواز فايز السويد
شركة ملك الأرز
مؤسسة الحميضي للساعات
شركة إكسترا
الأستاذ محمد عبدالرحمن السويد
مؤسسة السويلم للأغذية
وكل من أسهم وشارك في إنجاح المهرجان
كما شكر المنيع جمعية إعلاميون لتغطيتها المميزة لفعاليات المهرجان، كما ناقش المجلس شراء وقف للجنة، حسبما ينص عليه النظام، ليكون مصدر دخل ثابت للجنة، وأوصى المجلس بتكليف اللجنة المشكلة لشراء الوقف من أعضاء المجلس، بالبحث عن وقف مناسب وعرضه على مجلس اللجنة للبت فيه ورفعه إلى الجهة المشرفة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للشراء.
كما اطلع المجلس على البيانات الخاصة بالعهد والأصول الخاصة باللجنة، وأوصى المجلس بتكليف اللجنة المشكلة الخاصة بالجرد، لعمل جرد للأصول وإهلاك المستهلك منها.
وفي نهاية الاجتماع، شكر رئيس المجلس مدير مركز التنمية ونائبه، على تلبيتهم الدعوة لحضور الاجتماع، كما شكر الأعضاء على حرصهم، مثمنا أهمية العمل التطوعي لخدمة المجتمع، والإسهام في بنائه وتطويره.
كانت هذه تفاصيل خبر تنمية القصب تناقش تنوع مصادر دخلها في اجتماعها الشهري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.