ملتقى يبرز جهود الملك في خدمة الحرمين الشريفين

انطلقت أمس أعمال اليوم الأول لملتقى «جهود الملك سلمان في خدمة الحرمين الشريفين» الذي تنظمه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة، بمقر مكتبة الحرم المكي الشريف.

وحملت الجلسة الأولى عنوان «رؤية (2030) ومشروع (حرمين) وأثره على جودة الخدمات في الحرمين الشريفين». وأوضح عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدكتور باسم قاضي أن دراسات ميدانية أجريت في الحرمين، أبرزها: استخدام تكنولوجيا إنترنت الأشياء بالمسجد الحرام لمتابعة البيانات البيئية من خلال الحالة البيئية مثل درجة الحرارة والرطوبة ومستشعرات الضوء، واستخدام أجهزة الاستشعار المتصلة باستخدام تكنولوجيا إنترنت الأشياء، للتحكم في مستوى الراحة بالحرم تلقائيا وتحسين استخدامية الموارد المتاحة، فمثلاً يمكن لمرذاذ ماء أن ينطلق بناءً على أمر من حساس الرطوبة والحرارة في محطة الرصد الجوّي، ودراسة أثر التغيرات البيئية والخدمات على الصحة العامة في الحرمين، ودراسة معايير ومؤشرات جودة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام لذوي الاحتياجات الخاصة.

الجلسة الثانية

انطلقت الجلسة الثانية بعنوان «توسعات الحرمين الشريفين والعناية بالكعبة المشرفة وكسوتها خلال عهد الملك سلمان»، وتحدث الوكيل المساعد للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد الوقداني عن التوسعات العملاقة للحرمين بالعهد السعودي.واستعرض التقنيات العالية التي احتوتها التوسعة السعودية الثالثة وتوسعة الملك عبدالله -رحمه الله- حيث استهدفت التوسعة الجديدة اتساع المسجد الحرام لأكثر من 1.6 مليون مصل، إضافة إلى إدخالها أنظمة وخدمات عدة أبرزها إدخال 78 بابا أوتوماتيكيا بالدور الأرضي تحيط بمبنى التوسعة، وأنظمة متطورة للصوت شملت 4524 سماعة، ونظام إنذار حريق، ونحو 6635 كاميرا مراقبة متحركة، إضافة إلى إدخال أنظمة النظافة كنظام شفط الغبار المركزي، كما يحتوي المبنى على مشارب لمياه زمزم تبلغ 2528 مشربية تعمل ضمن منظومة متكاملة لمياه زمزم المبردة.

الاهتمام بالكعبة

أوضح مدير الإدارة العامة لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة هاشم علاء الدين دور الملك سلمان بالاهتمام بالكعبة المشرفة وكسوتها، حيث أمر الملك سلمان بتحويل مصنع كسوة الكعبة إلى مجمع يحمل اسم المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه-، كما وجه حفظه الله بتزويد المجمع بأحدث المكائن والآليات المتقدمة في هذا المجمع.

توجيهات الملك سلمان الدالة على الاهتمام بالكعبة

- تبليط سطح الكعبة المشرفة بالرخام

- زيادة العزل المائي

- معالجة العناصر الخشبية للسقف والأعمدة

- صيانة باب الكعبة المشرفة

- صيانة باب الدرج الداخلي والميزاب

- استبدال رخام شاذروان الكعبة المشرفة

- صيانة شاملة على جدران حجر إسماعيل

- صيانة مقام إبراهيم

توصيات مشروع حرمين

Advertisements

- الشراكة الفاعلة بين الرئاسة ومعهد أبحاث الحج في أبحاث ودراسات لتقييم مشروع حرمين

- تبني مفهوم تجربة القاصدين

- إجراء دراسات ميدانية دائمة عن تجربة قاصدي الحرمين الشريفين

- إنشاء إدارة عامة لتجربة القاصدين

- البناء العلمي والتأهيل المهني المعتمد لمنسوبي الرئاسة في تجربة القاصدين

رسالة المشروع

- تمكين القاصدين من أداء العبادة والمناسك

- تحقيق رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية

رؤية مشروع الخطة التشغيلية للرئاسة

- حسن الوفادة للقاصدين

- نشر الهداية للعمالين

المرتكزات الإستراتيجية للمشروع

- إيصال رسالة الحرمين

- ترسيخ العمل المؤسسي