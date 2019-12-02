وزير الإعلام يرعى افتتاح أمانة اتحاد الصحفيين العرب

يرعى وزير الإعلام تركي الشبانة مساء اليوم بفندق الهيلتون بالرياض، حفل افتتاح اجتماع الأمانة العامة للاتحاد العام للصحفيين العرب الذي تستضيفه هيئة الصحفيين السعوديين، ويشارك فيه ممثلو النقابات العربية الأعضاء في اتحاد الصحفيين العرب.

ورحب رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين خالد المالك بالزملاء أعضاء الأمانة العامة، وأبدى سروره باستضافة الهيئة للاجتماع، وأن يتزامن ذلك مع فعاليات منتدى الإعلام السعودي، مشيرا إلى أن مثل هذه اللقاءات تمنح الفرصة للإعلاميين في دوت الخليج العربي أن يقفوا مباشرةً على المنجز الذي تحقق على صعيد الإعلام، وأن يلتقوا زملاءهم الإعلاميين السعوديين، ويتبادلوا الخبرات والحديث حول هموم الإعلام وقضاياه. من جانبه، شكر رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب مؤيد اللامي لهيئة الصحفيين السعوديين حسن استضافتهم لاجتماعات الأمانة العام، وقال «ليس غريباً على الهيئة ولا على السعودية احتضان مثل هذه الاجتماعات فهي ملتقى العرب وسنده»، مثنيا على دور هيئة الصحفيين كعضو فاعل ومؤثر في قيادة الاتحاد، مضيفا «نتطلع إلى مزيد من التعاون والتعاضد ما بين الاتحاد والهيئة، ومن حسن الصدف أن يتزامن اجتماعنا مع فعاليات منتدى الإعلام السعودي الذي ولد ناجحاً وأتاح لنا فرصة لقاء زملاء الإعلام في العالم والتحاور معهم».

من جدول أعمال الاجتماع

- مناقشة علاقة اتحاد الصحفيين مع المنظمات الدولية والإقليمية

- مسألة الحريات الصحفية والنقابية في دوت الخليج العربي

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- المستجدات المتعلقة بطلب بعض العضويات في الاتحاد

- الإعداد للاجتماع القادم للمكتب الدائم للاتحاد

- مواضيع إدارية وتنظيمية