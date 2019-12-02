الديوان الملكي ينعى متعب بن عبدالعزيز

أصدر الديوان الملكي أمس بياناً ينعى فيه صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، وقال البيان «انتقل إلى رحمة الله تعالى الإثنين الموافق 5 / 4 / 1441 صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه بعد صلاة العشاء الثلاثاء الموافق 6 / 4 / 1441 بالمسجد الحرام في مكة المكرمة. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون». الراحل في سطور: الابن الـ17 من أبناء الملك عبدالعزيز الذكور. مناصب ومسيرة - 1373 عُيّن أميراً لمنطقة مكة المكرمة. - 4 يناير 1956 عين وزيرا للأشغال العامة حتى 1979. Advertisements - 2 مارس 1979 عين وزيرا للشؤون البلدية والقروية حتى 1983. - 13 مايو 1983 عين وزيرا للمياه والكهرباء. - 2003 عاد وزيرا للشؤون البلدية والقروية حتى استقال منها 2 نوفمبر 2009.



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