الديوان الملكي ينعى متعب بن عبدالعزيز

الراحل في سطور:
الابن الـ17 من أبناء الملك عبدالعزيز الذكور.
مناصب ومسيرة
- 1373 عُيّن أميراً لمنطقة مكة المكرمة.
- 4 يناير 1956
عين وزيرا للأشغال العامة حتى 1979.
- 2 مارس 1979
عين وزيرا للشؤون البلدية والقروية حتى 1983.
- 13 مايو 1983
عين وزيرا للمياه والكهرباء.
- 2003
عاد وزيرا للشؤون البلدية والقروية حتى استقال منها 2 نوفمبر 2009.
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