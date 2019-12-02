مواكبة تحديات المستقبل في لقاء مهارات البحث

أوصى لقاء رؤساء ورئيسات مهارات البحث ومصادر المعلومات بإدارات التعليم بالمملكة المُنعقد بتعليم الطائف بضرورة مواكبة تحديات المستقبل بتطوير العمل التربوي المتمركز على نواتج التعليم والتحصيل الدراسي، والعمل على تحديد الصيغة المناسبة بتحويل مادة مهارات البحث ومصادر المعلومات من البرنامج العام الاختباري إلى النظام المشترك لبناء اللبنة الأساسية للاقتصاد المعرفي وفق رؤية 2030، وكذلك تطوير طريقة تقويم الطلاب في البحث العلمي بما يتواءم مع طبيعة مادة مهارات البحث ومصادر المعلومات وفق النموذج المقترح في لقاء الطائف. وخلص اللقاء إلى تحديد الكفايات التعليمية الأساسية المطلوبة لتدريس المادة من معلمي المادة المختصين وغير المختصين، وأهمية التدريب على البحث ومصادر المعلومات في مصادر المعلومات المطبوعة والإلكترونية، وإدراج التطبيقات الحديثة في تدريس المادة التي تتناسب مع التطور المعرفي مثل: بوابة المستقبل - برنامج زووم - الفصول الافتراضية، إضافة إلى عقد الدورات التدريبية للمعلمين على البرنامج والمشاريع التربوية التي عُرضت في هذا اللقاء الذي أكد على عقد مثل هذه اللقاءات التربوية لما لها من أثر تربوي في تزويد المشاركين بالأفكار والمبادرات التربوية حول المادة، إلى جانب إصدار تعميم بتكليف أربع إدارات تعليمية هي (جده بنين - مكة بنات - بيشة بنين - عسير بنين) لدراسة أسلوب ومحتوى نماذج البحث العلمي، ورفع التوصيات للإدارة العامة للإشراف التربوي بالوزارة.



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