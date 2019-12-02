دعم القطاع الخاص الصحي لتقديم خدماته للسياح

بحثت 4 جهات في المدينة المنورة لأول مرة على مستوى المملكة تقديم الخدمات الصحية لحاملي التأشيرة السياحية وتشجيع القطاع الخاص على تقديم الخدمات الصحية من خلال توفير عيادات متنقلة ومراكز عاجلة في المواقع التي يتواجد فيها حامل التأشيرة السياحية.

خدمة جديدة

خلص اجتماع احتضنته مديرية الشؤون الصحية ممثلة بإدارة الاستثمار الصحي على البحث بالمستجدات الخاصة بطلب التأمين الطبي للتأشيرة السياحية وكيفية التعامل معها من قبل المستشفيات لحامليها، حيث بحثت الـ4 جهات أحقية حامل التأمين الطبي بالعلاج والتعامل بعد إطلاق التأشيرة السياحية، وعقدت كلا من مديرية الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة وهيئة السياحة والتراث الوطني ووزارة الحج والعمرة وملاك المنشآت الصحية الخاصة اجتماعا تلخص التعريف بالتأمين الطبي المرتبط بالتأشيرة السياحية وآلية العمل مع هيئة السياحة والتراث الوطني للنهوض سويا كقطاع عام وخاص لخدمة صحية مميزة للمواطن والمقيم والسائح، كما تطرقت الجهات إلى التراخيص الجديدة للقطاع الصحي الخاص وتشجيعها على الاستثمار بـ«المراكز الطبية العاجلة» خدمة جديده تقدمها إدارة تنمية الاستثمار الصحي «النقل الإسعافي، العيادات المتنقلة».

تنمية الاستثمار الصحي

بادر عدد من القطاع الخاص التوسع من خلال هذه المبادرات الجديدة بإدارة تنمية الاستثمار الصحي بالمنطقة المركزية والقرى النائية، كما تم الاتفاق مع مقدمي الخدمة بتقديم وتوزيع بروشورات تعريفية بالمستشفيات والخدمات الطبية ومواقعها بالمنطقة، وتوزيعها في جميع المنافذ والفنادق والأماكن السياحية.

وقام ممثلو هيئة السياحة والتراث الوطني ووزارة الحج والعمرة بالتعريف الوافي والكامل في كل ما يخص التأشيرات السياحية والمواقع الأكثر زيارة للسائحين. كما دعت إدارة تنمية الاستثمار الصحي بالمدينة المنورة الراغبين بالاستثمار الصحي والتعرف على اللوائح والأنظمة والخدمات الجديدة زيارة موقع وزارة الصحة، وكالة تنمية الاستثمار الصحي، مركز اتصال قطاع الأعمال 920018090.

24 ألفا

كانت وكالات سياحية محلية بدأت باستقطاب ممثلي بعض المكاتب في الخارج لزيارة السعودية والترويج لها، عبر برامج تشمل على زيارات لأهم المواقع التاريخية والحضارية في السعودية، وذلك بعد إطلاق التأشيرة السياحية لأكثر من 49 دولة، وتستهدف الوكالات المحلية عددا من الدول التي أطلقت لها التأشيرات وبعض الدول الأخرى، في حين خصص بعض المرشدين السياحين عددا من النقاط، التي يجب توفرها للمرشد السياحي في استقبال الوفود السياحية، بعد إعلان توافد أكثر من 24 ألف سائح أجنبي في الإحصائية الأولى التي أطلقتها وزارة الخارجية في عشرة الأيام الأولى فيما اقترح عدد من السياح عددا من البرامج الخاصة لاستقطاب السياح وكيفية زيارة أهم المواقع التاريخية والأثرية والدينية في المملكة وعدد الأيام المفضلة للبقاء في كل مدينة لقضاء وقت كاف بزيارة أهم المواقع.

ملخص اجتماع الجهات الأربع حول حاملي التأشيرة السياحية

- إيضاح المستجدات المتعلقة بمتطلبات التأمين الطبي للقادمين من الخارج لغرض السياحة

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- تصميم وطباعة البروشورات التعريفية توضح أسماء المنشآت الصحية التي تقدم الخدمة الصحية وعنوانها

- التعريف بنظام التأشيرة السياحية

- شرح آلية التأمين الطبي للتأشيرة السياحية

- مناقشة بوليصة التأمين مع القطاع الخاص

- المستشفيات المعتمدة بمجلس الضمان الصحي

- دور إدارة الاستثمار الصحي بالتنسيق مع القطاع الصحي والجهات ذات العلاقة

- تصميم وطباعة البروشورات الخاصة وإيضاح عناوينها

- التنسيق مع الهيئة السياحية ووزارة الحج لتوزيع البروشورات في المنافذ والمواقع والفنادق

- تشجيع القطاع الصحي الخاص على توفير خدمات طبية داخل المنطقة المركزية والأماكن السياحية والعالمية والتاريخية عن طريق افتتاح عيادات متنقلة ومراكز طبية عاجلة