السعودية اليوم / أمير منطقة حائل يستقبل مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات ومساعد الرئيس للمطارات المكلف بالهيئة العامة للطيران المدني



حائل 5 ربيع الثاني 1441هالموافق 2 ديسمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتب سموه بالإمارة مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات ومساعد الرئيس للمطارات المكلف بالهيئة العامة للطيران المدني المهندس سليمان بن أحمد البسام ومساعد الرئيس للسياسات الاقتصادية والنقل الجوي بالهيئة المهندس محمد بن عبيد العتيبي ومدير عام المطارات الشمالية مدير مطار حائل الدولي خالد بن يحيى السيف.

وفي مستهل الاستقبال رحب الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز بالجميع منوهاً بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله لتنمية مناطق المملكة ودعم اقتصادياتها والرفع من مستوى خدمات النقل .

ثم جرى مناقشة آليات تطوير خدمات النقل الجوي من وإلى مطار حائل الدولي وأهمية إنشاء مطار حائل الجديد لتلبية الاحتياج المتزايد على خدمات السفر في المطار .

// انتهى //

19:40ت م

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