

الرياض 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واس

أكد مستشار ملك مملكة البحرين لشؤون الإعلام وزير الإعلام البحريني السابق نبيل الحمر خلال جلسته بمنتدى الإعلام السعودي التي جاءت بعنوان " الرسالة الإعلامية وتحديات التحولات المعاصرة " أن المنطقة تمر بتحديات كبيرة على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهي تختلف عن الأزمات التي مرت بها في العقود السابقة، الأمر الذي انعكس على مجمل واقعنا، ومن بينها الواقع الصحافي والإعلامي". لافتاَ إلى ضرورة الاستفادة من كل هذه التطورات، وأعتقد أن هذه التطورات من أكبر التحديات التي يواجهها الإعلام.

وشدد الحمر على ضرورة التأهيل والتشجيع للكوادر الإعلامية الشابة والمهتمين بالمجال من خلال خلق قنوات تواصل بين الأكاديميات والمؤسسات الإعلامية.

من جهته أوضح رئيس المركز الصحافي في وزارة خارجية الاتحاد الروسي ألكساندر بيكانتوف خلال جلسته بعنوان "التوازن في حرب عصر الإعلام الرقمي"، بأن صناعة الإعلام تتسارع بشكل كبير ومختلف، من خلال تأثيرها على السياسة والتجارة على حدٍ سواء، مبيناً أن التقدم المتسارع للتقنية الحديثة يشكل تحديّا لتزييف المعلومات الصحيحة في دول العالم .

// انتهى //

18:12ت م

0207





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / منتدى الإعلام السعودي يناقش "الرسالة الإعلامية... والتوازن في حرب عصر الإعلام الرقمي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.