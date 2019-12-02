السعودية اليوم / المدير العام لـ(كونا): التعاون بين (كونا) و(واس) مثمر ويخدم إعلام البلدين



الرياض 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واس

أكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الشيخ مبارك الدعيج الإبراهيم الصباح أن التعاون بين (كونا) و(وكالة الأنباء

وقال الشيخ مبارك الدعيج في تصريح لـ(كونا) خلال زيارته لمقر وكالة الأنباء السعودية (واس) إن الوكالتين تقومان بعمل صحفي مشترك وتعاون كبير مثمر بما يخدم مصلحتيهما ويعود بالنفع على منسوبيهما بتطوير قدراتهم التحريرية والإدارية, وبما يحقق الأهداف التي تم التخطيط لها والموضوعة لمواكبة آخر التطورات العملية والتقنية في العمل الصحفي.

وأضاف :إن ما شهدناه اليوم في وكالة الأنباء السعودية وما تملكه من تطور تقني وتنظيم إداري متميز يدل على العمل الاحترافي والجهد الكبير المبذول والتطوير المستمر في العمل الصحفي بالوكالة.

وشدد الشيخ مبارك الدعيج على أن العلاقات الكويتية السعودية راسخة عبر التاريخ وتوطدها علاقات الدم والنسب والأخوة والمصلحة المشتركة وتوثقها القيادة الحكيمة من لدن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله.

// انتهى //

18:01ت م

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الرياض 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واسأكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الشيخ مبارك الدعيج الإبراهيم الصباح أن التعاون بين (كونا) و(وكالة الأنباء السعودية ) كبير ومثمر بما يخدم إعلام البلدين ومصالحهما.وقال الشيخ مبارك الدعيج في تصريح لـ(كونا) خلال زيارته لمقر وكالة الأنباء السعودية (واس) إن الوكالتين تقومان بعمل صحفي مشترك وتعاون كبير مثمر بما يخدم مصلحتيهما ويعود بالنفع على منسوبيهما بتطوير قدراتهم التحريرية والإدارية, وبما يحقق الأهداف التي تم التخطيط لها والموضوعة لمواكبة آخر التطورات العملية والتقنية في العمل الصحفي.وأضاف :إن ما شهدناه اليوم في وكالة الأنباء السعودية وما تملكه من تطور تقني وتنظيم إداري متميز يدل على العمل الاحترافي والجهد الكبير المبذول والتطوير المستمر في العمل الصحفي بالوكالة.وشدد الشيخ مبارك الدعيج على أن العلاقات الكويتية السعودية راسخة عبر التاريخ وتوطدها علاقات الدم والنسب والأخوة والمصلحة المشتركة وتوثقها القيادة الحكيمة من لدن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله.// انتهى //18:01ت م0206

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.