السعودية اليوم / مقتل 15 مدنيًا في غارات لقوات النظام السوري على محافظة إدلب



معرة النعمان 05 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 02 ديسمبر 2019 م واس

قتل 15 مدنيًا اليوم في قصف جوي شنه نظام الأسد في مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات نظام الأسد استهدفت بضربات جوية سوقًا شعبيًا في مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي مما أسفر عن مقتل 13 مدنيًا وإصابة 18 آخرون، فيما قُتل مدنيان آخران في غارات استهدفت مناطق أخرى في جنوب إدلب وفق حصيلة جديدة للمرصد.

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17:43ت م

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