تمديد مهلة أهالي العلا للاستفادة من برنامج التمويل العقاري

2019-12-02

متابعات الخليج 365 - واس

قرر صندوق التنمية العقارية بوزارة الإسكان تمديد المهلة الممنوحة لأهالي العلا المستفيدين من برنامج التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان، بعد طلب من صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

وسيستفيد من قرار التمديد أكثر من 400 مستفيد من أهالي العلا في ظل وقف إصدار تراخيص البناء وتملك الأراضي لحين الانتهاء من المخطط الشامل للمحافظة.

ويوفر البرنامج للمستفيدين تمويلًا عقاريًا يصل إلى 500 ألف ريال سعودي. كما يمنح البرنامج مهلة عامين من تاريخ إصدار رقم التمويل للاستفادة من البرنامج. وفي حال انتهاء هذه الفترة المحددة دون الاستفادة من رقم التمويل، يتوجب على المستفيد إعادة التقديم للحصول على التمويل العقاري.

ومع مواصلة الهيئة الملكية لمحافظة العلا لأعمال المسح الأثري لأكثر من 20 ألف موقع ينتشر على مساحة أكثر من 22 ألف متر مربع، تم إيقاف منح تراخيص البناء وتملك الأراضي في العلا لحين الانتهاء من جميع أعمال المسح الأثري والمخطط الشامل للمحافظة.

ومع عدم قدرة أهالي العلا على الانتهاء من أعمال البناء في الفترة المقررة وفقًا لما تنص عليه لائحة صندوق التنمية العقارية، فقد تقرر تمديد المهلة المحددة لتمكينهم من الاستفادة من خدمات البرنامج دون المساس بمصالحهم.

وتعمل الهيئة على تنمية وتطوير محافظة العلا لتكون وجهة عالمية للتراث والفنون والثقافة تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، وتحقيق الاستفادة القصوى لأهالي العلا، الذين يمثلون القلب النابض والمحرك الرئيسي لكل ما تقوم به من جهود في المحافظة. ومع سعي الهيئة لتطوير وتنمية المحافظة لتحويلها إلى وجهة عالمية.

ويجري حاليًا الانتهاء من المخطط الشامل للمحافظة وإنجاز أعمال المسح الأثري لجميع المواقع، وبمجرد الانتهاء منها، سيتم منح تراخيص البناء وتملك الأراضي للمجتمع المحلي في العلا.

يذكر أن الهيئة الملكية لمحافظة العلا تولي اهتمامًا خاصًا للمجتمع المحلي في العلا، حيث أطلقت العديد من البرامج والمبادرات المجتمعية التي تهدف إلى تمكين المجتمع المحلي وتطوير قدراتهم وإشراكهم في رؤيتها لمستقبل العلا، بما في ذلك برنامج الهيئة الملكية لمحافظة العلا للابتعاث، وبرنامج حمّاية، وبرنامج رواة العلا، وبرنامج تعليم فنون الطهي بالتعاون مع معهد فيراندي باريس، وبرنامج كفاءات، وغيرها الكثير من البرامج والمبادرات المجتمعية.

وسيتم الإعلان لاحقًا عن التفاصيل كافة الخاصة بمدة التمديد للمستفيدين من برنامج التمويل العقاري من صندوق التنمية العقاري بوزارة الإسكان.

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