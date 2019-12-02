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الشبانة: إنشاء محطات تلفزيونية وإذاعية في كل منطقة بـ #المملكة
أكد أن المملكة ستكون قِبلة الإعلام العربي
متابعات الخليج 365 - شرف الروقي - الرياض
أعلن وزير الإعلام تركي الشبانة عن إنشاء محطات تلفزيونية وإذاعية في كل منطقة من مناطق المملكة، وذلك في مشروع كبير تقوم عليه وزارة الإعلام، موضحًا أن المملكة تعمل على إنشاء مدينة إعلامية قريبًا.
وذكر الشبانة خلال كلمته في منتدى الإعلام السعودي أن المملكة ستكون قِبلة الإعلام العربي، وستعمل الوزارة على تسويق المملكة دوليًا، وتفعيل دور الإعلام السعودي داخليًا.
وأكد أن من أهم ركائز العمل الإعلامي سوقًا إعلانيًا قويًا، وقياسًا وإحصائيات دقيقة تساعد على نمو المؤسسات الإعلامية، مؤكدًا أن قياسات نسب المشاهدة حاليًا غير دقيقة، وسيتم الاعتماد على وسائل حديثة ومعايير علمية.
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