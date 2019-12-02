أمطار جدة الأقوى هطولًا منذ بداية الموسم

2019-12-02

متابعات الخليج 365 - جدة

أكد مركز طقس العرب أن أمطار جدة التي هطلت صباح اليوم هي الأقوى منذ بداية الموسم مشيرًا إلى أنها جاءت بعد فترة من الانقطاع.

وتسببت الأمطار الرعدية التي تساقطت بغزارة خلال فترة زمنية قصيرة برفع منسوب المياه بشكل لافت في بعض الطرق والأحياء السكنية، وكانت محطة الرصد في جامعة الملك عبد العزيز قد سجّلت هطول أمطار بلغت 19.6 ملم.

وكانت مدينة جدة شهدت فجر وصباح اليوم الاثنين تساقطًا للأمطار الرعدية المتوسطة والغزيرة، ويُعتبر هذا الهطول هو الأكثر شدة منذ بداية الموسم.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، وذلك على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل: العاصمة المقدسة، أضم، الجموم، الطائف، العرضيات، ميسان، مشيرةً إلى أن هذا التنبيه يبدأ من الساعة الـ 11 صباحًا ويستمر حتى الساعة 8 من مساء اليوم الاثنين.

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بدورها حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين من هطول الأمطار الرعدية، وما تشهده محافظات المنطقة من تقلبات جوية وما يصاحبها من تأثيرات مناخية وجريان للسيول في الأودية والشعاب.

ودعت المديرية الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول أو السير فيها تجنبًا لأي مكروه، لا سمح الله، مؤكدة أهمية الالتزام بتعليمات السلامة واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات المناخية، متمنية السلامة للجميع.

يأتي هذا فيما توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، غدًا، على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض وكذلك على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كذلك توالي درجات الحرارة انخفاضها على شمال وغرب وأجزاء من وسط وشرق المملكة تصحب برياح نشطة مثيرة للغبار، كما يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة.

وحول حركة الرياح على البحر الأحمر فستكون شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة في حين ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الخليج العربي.

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