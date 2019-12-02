شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص ونزوح 212 ألف بعد وصول إعصار" كاموري" الفلبين والان نبدء بالتفاصيل
وقالت المتحدثة باسم الشرطة الإقليمية الميجور ما لويزا إن شخصًا في بيكول توفى بعد تعرضه لصعقة كهربائية، ولم يرد المزيد من المعلومات.
وحذر مكتب الأرصاد من أن كاموري قد يؤدي لوقوع فيضانات غزيرة وانهيارات أرضية وطينية.
ورفعت حالة التحذير من الإعصار في نحو 50 إقليمًا والمناطق الرئيسية بالعاصمة مانيلا.
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