شكرا لقرائتكم خبر عن المبارك: المملكة العضو العربي الوحيد في أكبر 20 اقتصادًا بالعالم والان نبدء بالتفاصيل
وقال خلال مشاركته بمنتدى الإعلام السعودي، أن هناك توافق بين رؤية 2030 وأهداف مجموعة العشرين، موضحا أن ما يميز مجموعة العشرين أنها تضم أكبر اقتصادات العالم .
وقال المبارك: أن عضوية المملكة في مجموعة العشرين تأتي نظير أهميتها السياسية والإقليمية والاقتصادية، وهي العضو العربي الوحيد في أكبر 20 اقتصادا بالعالم، وهذا يحملها مسؤولية كبرى.
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